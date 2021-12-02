Підвищення мінімальної пенсії-2022 в Україні заплановане на зиму і літо. Це закладено у держвному бюджеті-2022, який 2 грудня ухвалила Верховна Рада.

Оскільки заплановане зростання прожиткового мінімуму, то з 1 січня 2022 року відбудеться перше підвищення мінімальної пенсії-2022 в Україні.

Її розмір зросте до 1 934 грн. Наступного разу мінімальна пенсія-2022 в Україні зросте з 1 липня. Тоді її підвищать до 2 027 грн, а з 1 грудня – до 2 093 грн.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з жовтня 2022 року для громадян віком 70–75 років запровадять щомісячні доплати до пенсій. За його словами, вони становитимуть 300 грн.

Водночас, за словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, у 2022 році планується підвищення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років.

На її думку, для цієї категорії громадян розмір мінімальної пенсії наступного року не може бути меншим за 3 000 грн. Також на наступний рік планується індексація пенсій з 1 березня.