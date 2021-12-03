Інклюзія – це про рівні права і можливості для кожного – амбасадор ЮНІСЕФ

З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю у Верховній Раді з промовою виступив мотиваційний спікер з Німеччини, амбасадор ЮНІСЕФ з інклюзії Яніс МакДевід.

Він зазначив, що для нього велика честь виступати в українському парламенті. У своїй промові Яніс МакДевід розповів про сприйняття суспільством людей з інвалідністю.

За його словами, коли він був дитиною, то не вбачав суттєвої різниці між собою та однолітками. Але коли подорослішав, то зітнувся з несприйняттям з боку людей, які почали через свої упередження говорити, що він не нормальний і не такий, як усі через відсутність кінцівок.

– Мій світ було зруйновано, коли мені виповнилося вісім років. Я подивився у дзеркало і вперше в житті збагнув, що не такий, як усі. Натомість той світ, який мене оточував, почав говорити мені: ти не нормальний. Я жив у прийомній родині, яка завжди говорила, що відсутність кінцівок не може бути причиною того, що ти не можеш щось робити. Мене навпаки надихали на те, щоб прожити повноцінне життя, – зазначив він.

Яніс МакДевід розповів, що його бачення інклюзивного суспільства полягає в тому, щоб у кожної людини були однакові можливості, незалежно від характеристик, які відрізняють нас один від одного.

Він наголосив, що потрібно і далі обмінюватися думками щодо того, яким повинно бути інклюзивне суспільство. Бо коли ми говоримо про інклюзію, ми говоримо про рівні права для кожного.