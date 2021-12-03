Велике будівництво: на вантовому мосту через Дніпро у Запоріжжі змонтували усі 48 канатів

Будівництво вантового мосту у Запоріжжі виходить на фінішну пряму. Вже змонтовано останній, 48 вант мосту, який з’єднує острів Хортиця з центром міста.

Роботи йдуть згідно з графіком у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

– Це один з перших проектів такого масштабу і рівня в Україні — і я пишаюсь тим, з якою увагою та відповідальністю вся наша команда підійшла до його реалізації, – наголосив Кубраков.

Ванти для мосту у Запоріжжі минулого року замовили на швейцарському виробництві. Загальна довжина усіх канатів становить 6406,6 м.

Міністр зауважив, що кожен вантовий канат пройшов ретельне обстеження та випробування. А технагляд за будівництвом здійснюють: Служба автомобільних доріг, підрядник, експерти ДП ДерждорНДІ та австрійської компанії iC Consulenten.

Відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до Прибережної магістралі планують після завершення робіт на верховій частині вантового мосту вже наприкінці грудня.

– Із закінченням будівництва Запорізьких мостів ми не лише завершимо епоху довгобудів в Україні, але й розпочнемо зовсім нову сторінку української інфраструктурної історії — будівництва масштабних, технічно складних і ресурсомістких мегапроєктів. Це Кременчуцький і Ямпільський мости, Київська обхідна дорога, нові аеропорти на Сході та Заході України, – зазначив міністр.

Він додав, що прийнятий Держбюджет на 2022 рік має найбільший обсяг фінансування інфраструктурних об’єктів за всю історію Незалежності.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що цьогоріч в рамках ініційованої ним програми Велике будівництво планують побудувати та оновити 245 мостів.