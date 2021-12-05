Чимало громадян допомагають Збройних силам України та військовим, які наразі перебувають у зоні Операції об’єднаних сил. Беззаперечно вклад кожного з них важливий.

Одними з них є група підприємців-ініціаторів проекту ГІС Арта, які допомогають нашим військовим. Вони створюють високотехнологічні системи, які використовують українські захисники на Донбасі.

У Міжнародний день волонтерів співкоординатор проекту ГІС Арта та військовий волонтер Борис Костенко дав ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV, в якому розповів про діяльність команди та допомогу українській армії.

За його словами, учасники проекту безкорисливо допомогають українській армії, а кожен з них робить величезний вклад для протидії агресії Росії.

– Наш колектив – не класичні волонтери. На відміну від решти, ми взагалі не збираємо чужі кошти. Це принципова позиція. Нічого, окрім власно зароблених коштів, ми не використовуємо. Це важче матеріально, але так простіше для нас. Ми просто зрозуміли, що отримуючи чужі гроші та роблячи щось на них, ми стаємо волонтерами чужим коштом. Я не хотів, щоб ми працювали інакше.

Члени проекту розпочали свою діяльність у 2014 році – після вторгнення Росії на східні території України. ГІС Арта допомагає українській армії оснащенням техніки та ремонтом.

– Коли ми почали рух у 2014 році та до середини весни 2015 року, за власні кошти купили комплекти до Збройних сил. Але потреба значно більша, тому десь з травня 2015 року ми почали співпрацювати з фондом Повернись живим. Техніку, тобто залізо, закуповує фонд за благодійні кошти, передає нам, ми заливаємо туди математику, відвозимо частини, передаємо за актами фонду Повернись живим. Математику та всі роботи з інсталяції ми виконуємо за свої гроші. У такому режимі ми працюємо до цього часу.

Костенко поділився, що це важка робота, оскільки учасники ініціативи працюють фактично цілодобово.

– Так, важко. Роботи багато. Офіційно 180 комплектів наших передано та експлуатується. З точки зору супроводження ми працюємо 24 години на добу та сім днів на тиждень. Онлайн-підтримка, і відповідно ремонт та обслуговування. У нас в проекті є об’єднані компанії, які власне займаються програмним забезпеченням, а я зі своєю компанією – виключно інсталяцією, обслуговуванням та ремонтом.

Він зазначив, що Росія відстежує новини про українську армію, однак влада РФ не знає, на що здатні наші військові та волонтери.

– У 2016 році мені показали відео з російських ЗМІ, де було сказано, що на ініціаторів проекту ГІС Арта заведено кримінальні справи у Слідчому комітеті Російської Федерації. Вони знають, що ми є, але не знають, що ми вміємо та можемо робити.

Співкоординатор проекту вважає, що РФ готується до вторгнення в Україну. Проте він переконаний, що агресія обійдеться надто дорого для Росії.