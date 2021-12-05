В Україні прогнозується різке погіршення погодних умов

У понеділок, 6 грудня, у низці областей України прогнозується різке погіршення погодних умов.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у месенджері Telegram.

Зокрема, у західних та північних областях, а також у Київській області та столиці очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

При цьому у південних та центральних областях прогнозується сильний туман – видимість на дорогах становитиме від 200 до 500 метрів.

У зв’язку із цим по всій Україні оголошено жовтий рівень метеорологічної небезпеки.

Співробітники ДСНС попросили водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути аварій у зв’язку з погіршенням погоди.

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Нагадаємо, раніше завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова попередила, що у грудні по всій території країни спостерігатимуться так звані температурні гойдалки.

На початку першого місяця зими температура повітря триматиметься в межах +5 градусів, а до кінця – знизиться до -10 за Цельсієм.

При цьому на Новий рік 2022 теж очікується морозна погода, місцями можливе випадання снігу, проте він швидко розтане.