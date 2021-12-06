Похолодання з хуртовинами та морозом до -15 в Україну прийде на Різдво, 7 січня 2022 року.

Такий прогноз озвучила завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, саме у цей період розпочнеться справжня зима з відповідними атрибутами.

Морози та снігопади продовжаться приблизно до 19 січня, тобто до Хрещення Господнього, прогнозує кліматолог.

– Похолодання очікується протягом тижня точно. Нічні температури можуть опускатися не лише до -15 градусів, а й нижче. І денні будуть мінусовими, – уточнила Мартазінова.

Вона також попередила працівників сільського господарства про проблеми із посівами озимини. Оскільки до Різдва не очікується сильних морозів і рясних снігопадів, різкі морози можуть пошкодити посіви, тому що не буде стійкого снігового покриву.

Щодо снігу на Новий рік 2022, раніше Вазіра Мартазінова говорила, що це малоймовірно.

За її словами, утворенню снігового покриву заважатиме відносно висока температура повітря, тому в грудні з опадів може бути хіба що дощ або мокрий сніг.

Джерело: Телеграф