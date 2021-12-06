Ваша хоробрість стала прикладом для усіх: посольство США привітало з Днем ЗСУ

На сторінці посольства США в Україні у Facebook з’явилося відеопривітання зі святом Збройних сил України.

Зі зверненням виступила старший представник Міністерства оборони США, аташе з питань оборони полковник Бріттані Стюарт. Вона привітала українських військовослужбовців зі святом і подякувала їм за самопожертву й хоробрість.

— Від імені посольства США й тисяч американських військових, які проходили та проходять навчання разом з українськими солдатами й офіцерами, вітаю з Днем Збройних сил України. Ми вдячні всім, хто служив і служить заради захисту України. Ваші самопожертва і хоробрість стали прикладом для усіх, – заявила полковник Бріттані Стюарт.

Вона зазначила, що російська агресія проти України триває, і наголосила, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

— Сьогодні ми віддаємо шану тим, хто загинув або отримав поранення, і ми вітаємо тих, хто продовжує захищати Україну. Україна не має кращого партнера, ніж США. Слава Україні! – зазначила Стюарт.

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