Хочеш їхати – плати. Цього місяця у правилах дорожнього руху з’явився новий знак – платна дорога. А раз є знак, має з’явитися і дорога. І це не ноу-хау. Платні дороги – вельми популярна річ в ЄС.

Чим же вона відрізняється від звичайної європейської дороги? Та чи можливе таке в Україні?

Якщо порівняти з дорогами Польщі, то тут можна вільно їхати 130 км/год, і не хвилюватися, що хтось вибіжить на дорогу, тому що вона обходить населені пункти, відгороджена від лісу спеціальним парканом, а для тварин створені спеціальні мости для переходу з одного боку траси на інший. Також тут немає жодного пішохідного переходу, світлофора або розвороту. А на самій дорозі є аварійні кишені з пунктами виклику допомоги.

Дороги в Польщі обладнані великими паркінгами для комфортної зупинки. Тут є всі зручності, про які в Україні годі було і мріяти.

60 км платної дороги можна проїхати за 30 хв. Розраховуватися на таких дорогах можна не лише готівкою, а й електронною системою оплати – через мобільний застосунок. І тоді не доведеться в черзі стояти.

Дорога від Кракова до Катовіце – 60 км – обійдеться в 150 грн (24 злотих). Від Варшави до Гданська 150 км – за 200 грн. Найдорожча ж тут дорога на Берлін – за 200 км треба віддати понад 600 грн. Але нічого не вдієш, адже будівництво доріг і розв’язок – справа недешева. І саме це є головним питанням при будівництві платних доріг в Україні – чи окупляться вони для інвесторів?

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, який був одним з ініціаторів платних доріг в Україні, впевнений, що дорога з Києва до Одеси водіям обійшлася б щонайменше в 1 тис. грн.

Втім, аби такі дорогі були рентабельними, вони мають бути транзитними і зручними, зі щоденним трафіком у десятки тисяч автівок. І такий привабливий варіант для інвесторів у Мінінфраструктури вже знайшли.

Броди – Рівне це 260 км абсолютно нової автомобільної дороги. Нині це головний автошлях до Європи. Та поки дорога там вузька і завантажена фурами. Тож її хочуть розвантажити, збудувавши паралельну нову, але платну.

Але українці, як свого часу і поляки, не у захваті від таких ініціатив. Однак поки це лише плани. І питання тут не лише у платоспроможності українських водіїв, а й у інших ризиках для інвесторів.

І тим не менш, будівництво першої платної дороги в Україні може розпочатися вже наступного року. І саме від того, чи стане цей автошлях вигідним для інвесторів та комфортним для водіїв, можливо, й залежатиме, чи приживуться платні дороги загалом у нашій країні.