Цього року зимові канікули для школярів у Києві розпочнуться 25 грудня. Причин для їх перенесення немає.

Як поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації, зимові канікули триватимуть із 25 грудня до 9 січня 2022 року включно.

– Причин для перенесення початку канікул немає. Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на Covid-19 і вийти з червоної зони епідеміологічної небезпеки, – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Станом на зараз 425 шкіл Києва працюють у звичайному режимі. Водночас проводиться постійний моніторинг цих закладів освіти та відстеження динаміки захворювання Covid-19.

За даними КМДА, в столиці вже вакциновані проти коронавірусу майже 97% працівників галузі освіти.

Варто зазначити, що з 22 листопада в закладах освіти, мистецьких школах, закладах фізичної культури та спорту Києва відновили очне навчання.

А з 7 грудня Київ перейшов із червоної до жовтої зони карантину. Як тепер у столиці працюватимуть транспорт і ТРЦ – читайте в матеріалі.