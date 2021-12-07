Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Коли для київських школярів розпочнуться зимові канікули: в КМДА назвали дату

Юлія Соколова редакторка стрічки
школа

Цього року зимові канікули для школярів у Києві розпочнуться 25 грудня. Причин для їх перенесення немає.

Як поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації, зимові канікули триватимуть із 25 грудня до 9 січня 2022 року включно.

– Причин для перенесення початку канікул немає. Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на Covid-19 і вийти з червоної зони епідеміологічної небезпеки, – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Станом на зараз 425 шкіл Києва працюють у звичайному режимі. Водночас проводиться постійний моніторинг цих закладів освіти та відстеження динаміки захворювання Covid-19.

За даними КМДА, в столиці вже вакциновані проти коронавірусу майже 97% працівників галузі освіти.

Варто зазначити, що з 22 листопада в закладах освіти, мистецьких школах, закладах фізичної культури та спорту Києва відновили очне навчання.

А з 7 грудня Київ перейшов із червоної до жовтої зони карантину. Як тепер у столиці працюватимуть транспорт і ТРЦ – читайте в матеріалі.

Читайте
Коли канікули в Україні 2021-2022

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка