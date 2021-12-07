У Києві 8-9 грудня можуть тимчасово обмежити дорожній рух у центральній частині міста та деяких вулицях Дарницького району. Причина – офіційний візит до України прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.

Про це повідомило на сторінці у Facebook Управління державної охорони України.

— Інформуємо, що відповідно до закону України Про державну охорону органів державної влади України і посадових осіб, державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади, – йдеться в повідомленні.

Андрей Пленкович відвідає України на запрошення президента Володимира Зеленського.

Глава держави запросив Пленковича під час телефонної розмови у липні 2020 року. Зі свого боку Пленкович запросив Зеленського здійснити візит до Хорватії.

Джерело: Управління державної охорони України