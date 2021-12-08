Жінкам під час менструації можна ходити до церкви та брати участь у богослужіннях. Дозволяється торкатися ікон та молитися у храмах.

Про це повідомили у прес-службі Православної церкви України у соціальних мережах. Заборона жінкам під час менструації заходити у храм – це міф, який поширюють люди без богословської освіти, що спонукає парафіянок рідше відвідувати церкву.

– Якщо придивитися уважніше до старозавітних приписів, які визначали, що є “чистим”, а що ні, побачимо, що всі вони так чи інакше стосувалися практичної сторони та норм гігієни, – зазначили в ПЦУ.

Також у прес-службі додали, що попереднє рішення Церкви було спрямоване на запобігання ризику поширення інфекцій: Одним із благ ХХІ століття, в якому ми живемо, є велика кількість різних гігієнічних засобів, які можуть застосовувати жінки у своїх потребах, не становлячи загрози ні для себе самих, ні для тих, хто їх оточуватиме.

В ПЦУ підсумували, що жінкам під час менструації можна молитися у храмі, торкатися святинь та ікон.

– Храми Православної церкви України завжди відкриті для наших вірянок у їхніх потребах, аби стати місцем молитви та єднання з Господом, – додали в ПЦУ.

Парафіянам також нагадали, що єдиним джерелом скверни в людині може стати її серце, якщо ним опанує зло – і це жодним чином не залежить від статі людини чи дня календаря. Але залежить від віри в Господа, сили молитви та здатності протистояти спокусам.