У Харківській області викрили шахраїв, які представлялися менеджерами різних банківських установ, входили у довіру до клієнтів та вивідували їхні дані. За допомогою цього вони викрадали гроші з фінансових рахунків.

За даними Національної поліції, невідомі особи під виглядом працівників банку телефонували клієнтам, дізнавалися необхідну їм інформацію, отримували доступ до фінансів за допомогою банківських мобільних додатків, а згодом переказували гроші з карток на інші рахунки.

Поліцейські провели п’ять обшуків одночасно за місцем розташування шахрайського Call-центру та житла зловмисників у Харкові.

Правоохоронці вилучили техніку, чорнові записи із тіньовими оборудками, мобільні телефони, SIM та банківські карти.

Під час слідчих дій встановили 13 операторів, які представлялися працівниками банківських установ.

Слідчі повідомили трьом організаторам злочинної схеми про підозру за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські розв’язують питання щодо обрання запобіжних заходів для правопорушників.

Наразі слідчі проводять необхідні дії, щоб з’ясувати особи всіх учасників протиправної діяльності. Згідно з чинним законодавством, зловмисникам може загрожувати позбавлення волі терміном до восьми років. Досудове розслідування триває.