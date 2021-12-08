Інвестувати у відповідь на кризу: Василь Хмельницький запустив бізнес-флешмоб

Бізнесмен Василь Хмельницький заявив, що розпочинає запуск великого інвестиційного проекту і оголошує підприємницький флешмоб Вірю в Україну! Інвестую в Україну!.

Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Василь Хмельницький, флешмоб має стати відповіддю українського бізнесу на негативний інформаційний фон, підтримати національну економіку і продемонструвати інвестиційну привабливість країни.

– Кілька останніх тижнів Україна постійно у центрі уваги світових ЗМІ. І зовсім не в тому контексті, який створює позитивний настрій та приваблює інвесторів. Страждає інвестиційний клімат, алармістські прогнози та сценарії негативно впливають на ринок. Українські ЗМІ теж щодня сповіщають страшні новини про велику зовнішню загрозу та внутрішні кризи і чвари. В той самий час світ сповнений грошей і бажання інвестувати, сповнений можливостей. Я вірю, що Україна – дуже перспективний майданчик для інвестицій та країна з великим потенціалом, – зазначив Василь Хмельницький.

Бізнесмен додає, що українці щодня втрачають свої можливості через велику політику, втрачають таланти через міграцію, втрачають віру у власну країну. Інформаційна війна проти країни триває.

Підприємець заявив, що разом із партнерами розпочинає великий інвестиційний проект. Хмельницкий зазначив, що багато великих бізнесменів також продовжують інвестувати в Україну, незважаючи на похмурий інформаційний фон.

– Пропоную українському бізнесу спільно розігнати похмурий інформаційний фон. Так, часи об’єктивно складні. Але я інвестую в Україну, тому що вірю в її майбутнє. Сьогодні ми з партнерами починаємо новий великий інвестиційний проєкт. Я впевнений в його успіху. Знаю, що багато моїх друзів та колег теж продовжують вкладати великі гроші, час і талант у розвиток українського бізнесу, – заявив підприємець.

Підприємець додає, що внутрішні інвестори та українські підприємці щодня, попри всі новини, купують активи, створюють виробництва, запускають сервіси, вирощують хліб, створюють додаткову вартість та робочі місця.

Василь Хмельницький оголосив про запуск флешмобу Вірю в Україну! Інвестую в Україну!, який має продемонструвати світу інвестиційну привабливість України.

Бізнесмен закликав підприємців, що наразі інвестують в Україну, долучитися до флешмобу і розповісти про свої проекти.

– Тому запускаю флешмоб. Умови дуже прості – розповідаєте про власний інвестиційний чи бізнес-проект, та супроводжуєте історію коротким слоганом Вірю в Україну! Інвестую в Україну!. І нехай світ бачить, що Україна – це не лише цікаво і перспективно, а ще безпечно і стабільно, – підсумував бізнесмен.

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Фото: Василь Хмельницький