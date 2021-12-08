Ввечері 8 грудня Київ скували затори через ожеледицю. Унаслідок негоди у місті сталося понад 100 аварій на дорогах.

За даними Google Maps, затримка руху у центрі столиці може становити щонайменше близько 20-40 хвилин, а подекуди – навіть понад 50 хвилин.

Правий берег

Наразі ускладнений рух на низці вулиць у центрі Києва. Серед них – проспект Перемоги та Степана Бандери, бульвар Лесі Українки та Дружби Народів, Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька, Михайла Бойчука, Великій Житомирській, Володимирській, Льва Толстого.

Транспорт рухається значно повільніше, ніж зазвичай, у сторону берега на мосту Патона, Метро, Північному та Південних мостах. Подекуди на Великій Окружній дорозі затримується рух машин.

Лівий берег

Рух автотранспорту ускладнений на Броварському проспекті, вулиці Братиславській, бульварі Перова, а також біля станцій метро Бориспільська, Чернігівська та Лісова.

Ожеледиця у Києві

У Києві утворилася ожеледиця, яка частково спровокувала аварії. Через негоду столицю скували затори. За даними Патрульної поліції, у місті сталося понад 100 ДТП за цей вечір.

Правоохоронці та рятувальники закликали водіїв дотримуватися швидкісного режиму, дотримуватися безпечної дистанції, відмовитися від ризикованих маневрів руху, яку можуть спричинити аварію.

Поліцейські закликали пішоходів бути уважними та обережними, а також переходити дорогу лише у дозволених для цього місцях.