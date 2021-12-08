Через негоду на частині траси Київ–Чоп обмежили рух вантажівок. Про це повідомила прес-служба ДСНС України.

Як уточнюється, обмеження вводять через зниження температури повітря до 6 градусів морозу з опадами у вигляді дощу.

– З 19.30 обмежено рух великовагових транспортних засобів на дорогах М 06 Київ–Чоп та Н 25 Городище–Рівне–Старокостянтинів у межах (Рівненської. – Ред.) області, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко у цю п’ятницю, 10 грудня, температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів, проте вітер посилюватиметься.

Потепління триватиме до 12 грудня, а з понеділка, 13 грудня, знову почне холоднішати.