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На частині траси Київ–Чоп обмежили рух вантажівок через негоду

Анастасія Гевко редакторка стрічки
На частині траси Київ–Чоп обмежили рух вантажівок через негоду

Через негоду на частині траси Київ–Чоп обмежили рух вантажівок. Про це повідомила прес-служба ДСНС України.

Як уточнюється, обмеження вводять через зниження температури повітря до 6 градусів морозу з опадами у вигляді дощу.

– З 19.30 обмежено рух великовагових транспортних засобів на дорогах М 06 Київ–Чоп та Н 25 Городище–Рівне–Старокостянтинів у межах (Рівненської. – Ред.) області, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко у цю п’ятницю, 10 грудня, температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів, проте вітер посилюватиметься.

Потепління триватиме до 12 грудня, а з понеділка, 13 грудня, знову почне холоднішати.

Фото: Укравтодор

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