Сьогодні, 8 грудня, у Києві протягом дня очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а на дорогах ожеледиця.

У Національній поліції закликали мешканців столиці дотримуватися певних правил через погіршення погодних умов:

водіїв закликали бути уважними за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватись правил дорожнього руху;

пішоходів – переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертаючі елементи.

У Нацполіції також наголосили бути особливо уважними, обережними та за необхідності звертатись на лінію 102.

Наразі у столиці станом на 11.00 зафіксовані затори шкалою у п’ять балів. Рух ускладнено на мостах, що з’єднують правий та лівий береги столиці, а саме на мосту Патона та мосту Метро, Північному, Гаванському та Дарницькому мостах.

На правому березі затори спостерігаються на: вулицях Вадима Гетьмана, Борщагівській, Хрещатик, Січових стрільців, Великій Житомирській, Набережно-Хрещатицькій, Михайла Грушевського, Інститутській, проспекті Перемоги, бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Богдана Хмельницького, на Наддніпрянському шосе тощо.

На лівому березі ускладнено рух: на проспектах Соборності, Визволителів, Броварському, Миколи Бажана, Петра Григоренка, вулицях Вифлеємській, Братиславській, Сосницькій, Лохвицькій, Хорольській, та на Дніпровській набережній тощо.