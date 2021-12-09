Wizz Air скасувала низку рейсів з України: список і причина

Авіакомпанія Wizz Air скасувала 20 напрямків з України у зимовому розкладі. Причиною стала відсутність попиту серед туристів.

Про це у коментарі журналістам повідомили представники угорської компанії. Йдеться про рейси з Києва, Одеси, Львова, Харкова та Запоріжжя.

Пасажирам, які забронювали квитки на скасовані маршрути, пообіцяли компенсувати їхню вартістю у повному обсязі.

Іншим варіантом може стати 120% відшкодування у вигляді бонусів на купівлю авіаквитків Wizz Air у майбутньому.

Список скасованих рейсів Wizz Air

З Києва: Венеція (9 січня – 11 березня), Нюрнберг (9 січня – 11 березня), Катовіце (10 січня – 10 березня), Салоніки (10 січня – 9 березня), Неаполь (11 січня – 27 березня).

З Одеси: Будапешт (9 січня – 26 березня), Абу-Дабі (10 січня – 9 лютого).

Зі Львова: Меммінген (10 січня – 26 лютого), Неаполь (10 січня – 5 березня), Рим (10 січня – 8 березня), Вільнюс (10 січня – 8 березня), Братислава (11 січня – 27 березня), Мілан (14 січня – 5 березня), Будапешт (17 січня – 12 березня).

З Харкова: Дортмунд (4 січня – 24 лютого), Відень (10 січня – 8 березня), Рим (13 січня – 12 березня).

Із Запоріжжя: Будапешт (11 січня – 27 березня), Вроцлав (14 січня – 27 березня), Катовіце (15 січня – 6 березня).

Wizz Air – угорська компанія-перевізник, яка працює на ринку близько 16 років. Авіакомпанія важається однією із найпопулярніших в Центральній Європі та базується в Угорщині, Польщі, Болгарії, Румунії, Україні, Сербії, Литві, Грузії, Молдові та Північній Македонії.