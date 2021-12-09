1 000 грн треба витратити протягом чотирьох місяців – Мінкульт

Якщо ви не витратите 1 000 грн, виділені державою за Covid-вакцинацію, протягом чотирьох місяців, вони автоматично повернуться до бюджету.

Про це заявила на брифінгу заступниця міністра культури та інформаційної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Анастасія Бондар.

– Гроші надаються на чотири місяці. Якщо за цей термін їх не буде витрачено, рахунок закриється, а гроші автоматично повернуться до державного бюджету, – наголосила вона.

Бондар також уточнила, на що можна витратити тисячу гривень. Це – театри, музеї, кінотеатри, книжкові магазини, виставкові центри, спортзали, залізничні та авіаквитки для подорожей в межах України.

– Витратити гроші на інші ціли, перевести на інші банківсткі картки або зняти готівку неможливо, – попередила заступниця міністра культури.

На першому етапі виплата 1 000 грн за Covid-вакцинацію буде доступна лише через мобільний додаток Дія.

Щоб отримати гроші до кінця року, треба з 19 до 29 грудня подати заявку через Дію у вашому смартфоні.