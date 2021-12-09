Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Через негоду на Вінниччині без світла залишилося кілька населених пунктів

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
електроенергія

У низці населених пунктів Вінницької області через негоду сталися відключення електроенергії.

За даними Вінницяобленерго, світло було відключено, оскільки зледеніли лінії електропередачі.

Уточнюється, що дроти та електроопори порвалися або вийшли з ладу, оскільки не витримали великої кількості льоду на них.

– Найбільше постраждали електромережі Козятинської, Погребищенської, Оратівської, Немирівської, Калинівської ОТГ і Замостя, – повідомили у Вінниціобленерго.

Загалом 9 грудня було знеструмлено 11 ліній електропередачі, завдяки яким електрикою забезпечується 21 населений пункт.

Співробітники комунальних служб та електрики протягом дня займалися ремонтними роботами, до яких залучили 17 бригад та 19 одиниць техніки.

Читайте
Негода знеструмила майже 150 сіл у п’яти областях України

Надвечір світло не вдалося відновити приблизно у п’яти населених пунктах. Ремонтні роботи продовжуються. За попередніми прогнозами, постачання світла має бути повністю відновлено ​​найближчим часом.

Джерело: Вінницяобленерго

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка