Через негоду на Вінниччині без світла залишилося кілька населених пунктів

У низці населених пунктів Вінницької області через негоду сталися відключення електроенергії.

За даними Вінницяобленерго, світло було відключено, оскільки зледеніли лінії електропередачі.

Уточнюється, що дроти та електроопори порвалися або вийшли з ладу, оскільки не витримали великої кількості льоду на них.

– Найбільше постраждали електромережі Козятинської, Погребищенської, Оратівської, Немирівської, Калинівської ОТГ і Замостя, – повідомили у Вінниціобленерго.

Загалом 9 грудня було знеструмлено 11 ліній електропередачі, завдяки яким електрикою забезпечується 21 населений пункт.

Співробітники комунальних служб та електрики протягом дня займалися ремонтними роботами, до яких залучили 17 бригад та 19 одиниць техніки.

Надвечір світло не вдалося відновити приблизно у п’яти населених пунктах. Ремонтні роботи продовжуються. За попередніми прогнозами, постачання світла має бути повністю відновлено ​​найближчим часом.

Джерело: Вінницяобленерго