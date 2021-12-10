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Шмигаль анонсував будівництво в 2022 році першого в Україні концесійного автобану

Юлія Соколова редакторка стрічки
автобан

В Україні вже в 2022 році планують розпочати реалізацію проекту з будівництва першого концесійного автобану, що пролягатиме за маршрутом Краковець — Броди — Рівне.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

– У 2022 році в Україні запланована реалізація проекту першого концесійного автобану…. Концесійні автобани — це не лише про покращення якості доріг. Це про збереження вже відремонтованих, новозбудованих трас. Вантажівки, які найбільше руйнують дороги, зможуть користуватися якісними та швидкими автобанами, що дозволить розвантажити звичайні автомагістралі, – зазначив очільник уряду.

Так, під час сьогоднішнього засідання Кабмін схвалив законопроект, який повинен вдосконалити механізм відведення земельних ділянок під будівництво важливих об’єктів транспортної інфраструктури (зокрема й автобану Краковець — Броди — Рівне).

Цей документ ще повинна розглянути Верховна Рада.

Згідно із планами, протяжність першого концесійного автобану повинна скласти близько 280 км. Час проходження маршруту може скоротитися до 2,5 годин (з 4 годин 20 хвилин). Автобан буде розрахований на швидкість транспорту 130 км/год. Перші роботи повинні стартувати вже в 2022 році.

Як відомо, концесія – це форма державно-приватного партнерства, в рамках якого держава надає певній юридичній особі право на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт чи технічне переоснащення об’єкта держвласності.

На нових концесійних дорогах може встановлюватися плата за проїзд для водіїв.

У січні Кабінет міністрів затвердив Порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії (державно-приватного партнерства).

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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