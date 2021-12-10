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На Донеччині внаслідок вибуху тротилу загинула жінка та поранено двох чоловіків

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Донеччині внаслідок вибуху тротилу загинула жінка та поранено двох чоловіків

У селі Звірове, що на Донеччині, напередодні пізно ввечері пролунав вибух.

За інформацією рятувальників ДСНС, у приватному житловому будинку близько 23-ї години стався вибух тротилу. Внаслідок інциденту загинула жінка та двоє чоловіків отримали рвані рани ніг та обличчя.

Наразі правоохоронці встановлюють причини вибуху та особи загиблої та постраждалих.

Конструкції будинку не пошкоджені.

Нагадаємо, що 2 грудня в Донецькій області у житловій дев’ятиповерхівці в Покровську пролунав вибух. Травми отримав 36-річний власник квартири, його з опіками госпіталізували.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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