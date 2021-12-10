У селі Звірове, що на Донеччині, напередодні пізно ввечері пролунав вибух.

За інформацією рятувальників ДСНС, у приватному житловому будинку близько 23-ї години стався вибух тротилу. Внаслідок інциденту загинула жінка та двоє чоловіків отримали рвані рани ніг та обличчя.

Наразі правоохоронці встановлюють причини вибуху та особи загиблої та постраждалих.

Конструкції будинку не пошкоджені.

Нагадаємо, що 2 грудня в Донецькій області у житловій дев’ятиповерхівці в Покровську пролунав вибух. Травми отримав 36-річний власник квартири, його з опіками госпіталізували.