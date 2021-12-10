Віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що відучора, коли перші банки почали випускати віртуальні карти для проекту єПідтримка, українці оформили понад 302 тисяч карток.

– Учора перші банки почали випускати віртуальні картки для проекту єПідтримка. Наразі 302 310 відкритих карток всього, з них: Монобанк – 255 039; Абанк – 25611; Альфа-банк – 21 660, – зазначив міністр.

Щодо інших банків, то, за словами Федорова, вони зараз проходять процес підключення.

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Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров