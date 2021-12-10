У Полтаві за програмою Зеленського добудують Палац боротьби, який закинули 5 років тому на рівні фундаменту

У Полтаві поблизу дитячо-юнацької школи №3 з плавання буде добудований Палац боротьби та боксу, зведення якого почалося ще 5 років і було закинуте одразу на рівні фундаменту.

Про це повідомляє Полтавська ОДА.

Будівництво має розпочатись навесні 2022 року.

Об’єкт вже внесений до державної програми Офісу президента щодо підтримки вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних інтернатів та буде включений до програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Днями Полтавська обласна рада підтримала передачу об’єкту незавершеного будівництва по вулиці Європейській, 11, у Полтаві, на баланс області.

– П’ять років тому в центрі міста, поблизу басейну Дельфін, почалося зведення школи боротьби, однак далі фундаменту справа не дійшла. Тому ми забираємо цей довгобуд на баланс області, щоб побудувати Палац боротьби та боксу. Адже необхідно створити сучасні арени для тренування і виступів наших спортсменів, — розповів голова ОДА Олег Синєгубов.

Згідно з проектом, це буде триповерхова будівля для адмінкорпусу і поруч двоповерхова для спортзалу з трибунами та роздягальнями.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про плани побудувати та оновити за ініційованою ним програмою Велике будівництво сотні об’єктів соціальної інфраструктури по всій Україні.