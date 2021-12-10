Укрзалізниця призначила дев’ять додаткових потягів до новорічних і різдвяних свят на кінець грудня та початок січня.

Так, потяг №235/236 сполученням Київ – Ужгород відправлятиметься зі столиці з 23 грудня по 10 січня (крім 31 грудня) о 20.29. До Ужгорода він прибуватиме об 11.30.

З Ужгорода потяг відправлятиметься з 24 грудня по 11 січня (крім 31 грудня) о 19.06 і прибуватиме до Києва об 11.28. В Укрзалізниці звернули увагу на те, що цей рейс надає додаткове сполучення столиці з лижним курортом Славське.

Ще один додатковий потяг №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 11 січня (крім 31 грудня) о 16.50. До Чернівців він прибуватиме о 8.20. З Чернівців поїзд відправлятиметься о 21.30 з 24 грудня по 12 січня (крім 31 грудня) і прибуватиме до Києва о 14.16.

Потяг №259/260 Суми, Київ – Ворохта, який дає додаткове сполучення регіону з Буковелем через станцію Татарів, відправлятиметься через день із Сум з 24 грудня по 10 січня о 15.40. До Ворохти він прибуде о 12.06. Зворотно з Ворохти відправлятиметься з 25 грудня по 11 січня о 14.30 і прибуватиме в Суми о 9.56.

Потяг №123/124 Київ – Одеса відправлятиметься з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня о 8.06, в Одесу він прибуватиме о 18.15. З Одеси потяг відправлятиметься 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня о 10.56 з прибуттям у Київ о 20.31.

Додатковий потяг №211/212 Харків – Львів відправлятиметься через день із Харкова о 16.13 з 24 грудня по 10 січня з прибуттям у Львів о 12.23. Зі Львова поїзд відправлятиметься о 15.25 з 25 грудня по 11 січня та прибуватиме до Харкова о 10.25.

Потяг №167/168 Львів – Одеса відправлятиметься зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня о 9.40 з прибуттям в Одесу о 20.46. З Одеси відправлення о 9.53 29, 30 грудня, 3, 9 січня та прибуття до Львова о 21.05.

Потяг №238/237 Одеса – Ужгород відправлятиметься через день з Одеси з 24 грудня по 9 січня о 22.32. В Ужгород він прибуватиме о 15.59. Зворотно з Ужгорода відправлення з 25 грудня по 10 січня о 19.56 з прибуттям до Одеси о 13.17.

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Потяг №201/202 Ковель – Київ відправлятиметься з Ковеля 23, 27 грудня, 2, 9 січня о 18.53. До Києва він прибуватиме о 4.45. Зворотно з Києва поїзд відправлятиметься 24, 30 грудня, 5 січня о 23.10 і прибуватиме до Ковеля о 8.30.

Потяг №197/198 Ковель – Київ відправлятиметься з Ковеля 30 грудня, 3, 9 січня об 11.27 з прибуттям до Києва о 20.39. З Києва поїзд відправлятиметься 30 грудня, 3, 9, 10 січня о 6.15 і прибуватиме до Ковеля о 14.48.