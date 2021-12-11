На Донбасі поранили українського воїна, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

11 грудня проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Станом на вечір суботи йому було надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я нашого бійця задовільний.

З початку доби війська окупантів активізувалися на Луганщині. Вогонь відкривали поблизу населених пунктів Піщане, Кам’янка та Катеринівка.

За даними штабу ООС, бойовики обстрілювали українські позиції з з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Щоб захистити позиції, українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про втрати з боку бойовиків наразі не повідомляється.

З наближенням кінця 2021 року ситуація на російсько-українському кордоні напружилася. США та країни Євросоюзу підтвердили концентрацію військ країни-агресора поблизу України.

Про загрозу ескалації конфлікту на сході України – у матеріалі Фактів ICTV.