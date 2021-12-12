На Прикарпатті обмежили рух на низці доріг через погіршення погоди

Через різке погіршення погодних умов на Прикарпатті в ніч на 13 грудня буде обмежено рух на низці доріг.

Причиною такого рішення став ризик виникнення ожеледиці та сильного снігопаду, повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, прогнозується похолодання до -1 градуси за Цельсієм.

Які дороги перекриті

Н 09 Мукачево – Київ (на ділянці село Яблуниця – місто Івано-Франківськ);

Н 10 Стрий – Чернівці – Мамалига;

Р 21 Долина – Хуст;

Р 24 Татарів – Кам’янець-Подільський (на ділянці села Татарів – місто Коломия).

Нагадаємо, раніше в українському Гідрометцентрі повідомили, що погода на території країни буде сирою – очікуються дощі та мокрий сніг.

Вдень стовпчики термометрів покажуть до +4 градусів тепла, але вночі холодно, у деяких регіонах очікується до -4 за Цельсієм.

У Києві – прохолодно, але сонячно, вдень температура повітря сягне +3 тепла, а вночі буде близько +1 градусів.