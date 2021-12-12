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Укрзалізниця запустила перші потяги за новим графіком

Юля Захарченко редакторка стрічки
Укрзалізниця запустила перші потяги за новим графіком

Перші 58 потягів Укрзалізниці вирушили у дорогу за новим графіком перевезення. За допомогою цього утворили 29 нових сполучень.

За даними Укрзалізниці, завдяки прискоренню 49 потягів та оптимізації маршрутів пасажири зможуть заощадити 4,5 млн годин у 2022 році.

Незабаром ще 19 потягів вирушать у дорогу за новим графіком. Одним з новинок став потяг № 113/114 Бахмут – Львів, який дав нові сполучення для міст Рівне та Луцьк зі Львовом, Києвом, Житомиром, Полтавою та Бахмутом.

Потяг №57/58 Київ – Рахів тепер прибуватиме у місто Заліщики о 7.17 ранку замість 2.20 вночі, а відправлятися назад – о 20.52.

Завдяки нововведенням, з’явилася зручна зупинка у селищі Кострижівка, де розташований легендарний оглядовий майданчик з видовищною панорамою на Дністер.

Буковина тепер має два додаткові сполучення з містами Миколаїв та Полтава – популярними напрямами для українських та іноземних туристів.

Через підвищений попит на деякі курортні напрями, Укрзалізниця призначила додаткові потяги та подовжила маршрути деяких рейсів для найпопулярніших місць.

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Фото: Pexels

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