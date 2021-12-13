Під час зимових свят до Львова подорожуватимуть багато туристів. Зокрема, на 25 грудня припадає Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Цей день вважається офіційним вихідним, згідно з Кодексом законів про працю. Яка погода очікується на свято у Львові – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Погода у Львові

Завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова спрогнозувала, що в цей день у місті – спокійна синоптична ситуація.

За її словами, ймовірно випаде мокрий сніг, проте обійдеться без сильного вітру. Денна температура у Львові триматиметься переважно на рівні від 0 до +5 градусів за Цельсієм.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що вона може бути вищою, ніж у минулі роки в Україні. Попри теплі дні, згодом нагрянуть морози до – 15 градусів.

Синоптик висловив впевненість, що протягом грудня не очікується затяжних та сильних морозів. Подекуди можуть піти сніг чи дощ, проте опади надовго не затримаються.

Джерело: Телеграф