У застосунку Дія стався збій, через який користувачі не можуть завантажити послуги.

Проблеми з доступом до послуг у застосунку здебільшого спостерігаються у користувачів з операційною системою iOS. Водночас, проблеми також є і в користувачів системи Android.

На платформі Дія поки ніяк не прокоментували збій.

Вранці, 13 грудня, у застосунку були проблеми із сертифікатами, але у Дії зазначили, що збій стався в Електронній системі охорони здоров’я та його вже виправили.

Перезавантаження застосунку та оновлення ситуацію не змінюють. У Мінцифри обіцяють усунути технічні проблеми найближчим часом.

11 грудня стало відомо, що у застосунку Дія запускається пілотний проект еПідтримка, за допомогою якого українці, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть отримати 1 тис. грн.

Факти ICTV розповідали, що потрібно зробити, щоб підключитися до еПідтримки. Для початку необхідно оновити застосунок до останньої версії.

Кошти від держави можна буде використати для покупки абонементу до спортзалу або фітнес-клубу, походу в кіно, театр, на концерт, у музей чи виставковий центр. Пенсіонери зможуть за ці кошти також придбати ліки.