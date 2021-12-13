У понеділок, 13 грудня, поліція міста Київ затримала двох наркоторговців.

За словами правоохоронців, для збуту заборонених речовин злочинці використали інтернет-магазин.

Зокрема, підозрювані поширювали в українській столиці кокаїн, метадон, ЛСД, екстазі та інші речовини.

Організатором такого бізнесу виявився 41-річний киянин, який створив спеціальну платформу в одному з найпопулярніших месенджерів. Торговці домовлялися з потенційними клієнтами про особисту зустріч або робили закладки у низці місць.

Співучасником виявився 31-річний чоловік, який отримував товар оптовими партіями. Збут наркотичних речовин приносив злочинцям понад 100 тис. грн на місяць.

Під час обшуків поліція вилучила близько 250 г кокаїну, 150 г метадону, понад 250 таблеток екстазі та інші речовини, а також гроші в іноземній валюті. Вартість товару оцінено приблизно у 1,5 млн грн.

Товару на 1,5 млн грн: у Києві затримали двох наркоторговців / 2 фотографии

Правоохоронці заблокували ресурс, через який здійснювалася торгівля наркотиками. Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виготовлення, купівля, зберігання чи збут наркотиків) КК України.

Організатор бізнесу перебуває під вартою без права на заставу. Наркоторговцям загрожує до 12 років в’язниці та конфіскація майна.