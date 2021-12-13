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У Карпатах турист під час катання на лижах травмував ногу

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Карпатах турист під час катання на лижах травмував ногу

У Карпатах травмувався турист, який катався на лижах на гірськолижному комплексі. Чоловік дістав травму ноги.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на горі Драгобрат 30-річний житель міста Косів катався на лижах на гірськолижному комплексі.

Проте турист не зміг утриматися на межі лижної траси. В якийсь момент чоловік з’їхав з неї та травмував свою ногу.

На місце події приїхали фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень населених пунктів Ясіня та Кваси, що розташовані поблизу.

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Рятувальники знайшли травмованого туриста та надали йому долікарську допомогу. Зокрема, вони провели іммобілізацію ноги (фіксацію перелому кістки шляхом використання стандартних шин чи імпровізованих засобів) та знеболили її.

30-річного чоловіка транспортували на ак’ї (рятувальних санях) до гірської канатної дороги, після чого на автомобілі доставили до Рахівської районної лікарні.

Наразі турист перебуває під наглядом лікарів, які надають йому необхідну медичну допомогу для усунення травми.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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