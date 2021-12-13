У Львові в одній з міських клінічних лікарень організували шахрайську схему. Медичні працівники створювали підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

За даними Офісу генерального прокурора, вони шукали клієнтів серед своїх знайомих. Один підроблений документ коштував від 2 тис. до 4 тис. грн.

Медик не проводив щеплення та вносив до електронної медичної системи Helsi фальшиві дані про вакцинацію.

Сертифікат автоматично генерувався у мобільному додатку Дія, а паперовий документ клієнти могли забрати у місці, про яке домовилися заздалегідь.

Під час обшуків у львівській лікарні та за місцями проживання учасників незаконної схеми вилучили мобільні телефони, техніку та медичні документи, серед яких були фальшиві Covid-сертифікати.

Наразі слідчі з’ясовують всі деталі шахрайської схеми. Правоохоронці розв’язують питання щодо повідомлення про підозру зловмисникам та призначення низки експертиз.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років.