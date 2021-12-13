Зеленський відповів на петицію, що зобов’язує інформувати про джерела фінансування Великого будівництва

Президент України Володимир Зеленський підтримав електронну петицію, що зобов’язує інформувати населення про джерела фінансування об’єктів ініційованої ним програми відновлення інфраструктури Велике будівництво.

Про це повідомляється на Офіційному інтернет-представництві президента України.

Йдеться про електронну петицію № 22/123558 Зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоуправління на ycix інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку вказувати фразу за кошти платників податків відповідно до контексту.

Розмір цього напису повинен бути не менше 25 % площі інформаційного матеріалу, яку розмістив Д.Є.Боярчук. Її уже підтримали понад 25 тис. громадян.

– Зважаючи на високу суспільну значність порушеного питання, підтримую пропозицію щодо забезпечення широкого висвітлення інформації про джерела, обсяги та порядок фінансування будівництва та реконструкції об’єктів, включених до програми Велике будівництво, – зазначив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, Велике будівництво спрямовано на максимально ефективне використання коштів платників податків, зокрема у сферах, що дають найбільший мультиплікаційний ефект для національної економіки.

– За 2020-2021 роки вдалося оновити понад 13 тис. кілометрів доріг, 560 мостів, побудувати або капітально відремонтувати майже 400 шкіл та дитячих садочків, 25 басейних комплексів, 193 стадіони, 201 приймальне відділення та 600 сільських амбулаторій тощо, – розказав президент України.

За його словами, завдяки масштабним державним інвестиціям у національну інфраструктуру у 2020 році Україна вперше за всю історію незалежності змогла стримати спад економіки у період рецесії на рівні нижче середнього порівняно з ключовими торговельними партнерами.

Президент також звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням розробити окремий онлайн-ресурс інформування громадськості про джерела надходження та ефективність використання коштів на фінансування об’єктів Великого будівництва.

– Поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже – сприятиме виведенню частини економіки з тіні, – додав Зеленський.

Нагадаємо, у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.