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18-градусні морози: синоптик прогнозує серйозне похолодання в Україні

Валентина Летяк редакторка стрічки
Мороз_холод_погода

Серйозне похолодання в Україні синоптик Наталя Діденко прогнозує  наступного тижня – з 21 до 23 грудня.

За її словами, температура повітря у вівторок, середу та четвер (21-23 грудня) у нічні години може опускатися до -12 -18 градусів, а вдень коливатися у межах -5 -10 градусів.

У Києві наступний тиждень теж буде холодним, особливо його середина: вночі -8 -14, вдень – до -3 -7 градусів.

Водночас у середу, 15 грудня, в Україні температура повітря впродовж дня буде близько 0 – від -2 до +2.

– Найближчої ночі лише в західних областях поморозить повітря, -4 -10. Сніг випадатиме знову у Карпатах та подекуди в навкологірських областях. Дощ та мокрий сніг очікуються у середу на Півдні України (окрім Запоріжжя), місцями у центральних областях, ймовірно, дотягне до Харківщини, – уточнила Діденко.

Вона також прогнозує поривчастий вітер у південних та Донецькій областях.

У Києві завтра без суттєвих опадів, температура повітря – близько нуля.

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Фото: Depositphotos

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