Укрзалізниця у вівторок, 14 грудня, повідомила, що до кінця року збирається запустити експрес Буковель за маршрутом Львів – Татарів-Буковель – Ворохта.

– Таким чином, українці та гості країни отримують можливість побачити красу та історичні пам’ятки міста Лева і далі, безпосередньо зі Львова, дістатися до курорту Буковель, або здійснити мрію піднятися на найвищу гору України – Говерлу, доїхавши до Ворохти, – розповів керівник пасажирського напрямку АТ Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Використовуватимуть дизель-потяг українського виробництва. Його компанія отримає у грудні.

Потяг виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКР-3 зможе розвивати максимальну швидкість до 140 км/год.

У ньому три вагони на 170 місць. Потяг оснащений сучасними елементами екстер’єру та інтер’єру та може використовуватись для перевезення маломобільного населення.

Крім того, в Укрзалізниці повідомили, що на станції Татарів-Буковель – найближчій залізничній зупинці до гірськолижного курорту Буковель – продовжили платформу.

Її збільшили зі 180 до 324 м – тепер вона зможе приймати поїзди на 12, а не на 6 вагонів, як раніше.

Також на ній встановили LED освітлення, відремонтували фасад зупинного пункту, зал очікування та залізничні каси.

Облаштування привокзальної території ще продовжується.

Укрзалізниця нагадала, що станція Татарів та її залізничний вокзал – пам’ятники архітектури від 1894 року.

Реновація станції відбувається у рамках програми Володимира Зеленського Велике будівництво.

Фото: Буковель