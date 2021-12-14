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Факти / Україна / Суспільство

Додаток Дія отримує по 50-70 тисяч нових унікальних користувачів на день – Мінцифри

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Михайло Федоров

Міністр цифрової інформації Михайло Федоров повідомив, що на даний момент кількість користувачів додатку Дія досягла 11,8 млн. Він очікує великого зростання охоплення з початком роботи програми єПідтримка.

– Ми бачимо тенденцію до 50-70 тисяч нових унікальних користувачів на день. Я думаю, що зі стартом програми виплати 1000 гривень єПідтримка розпочнеться чергове зростання кількості користувачів… За моєю оцінкою, обсяг користувачів, які готові використовувати цифрові сервіси, – приблизно 25-27 млн, – пояснив він.

Він додав, що через запровадження ковід-сертифікатів за останні три-чотири місяці програма Дія отримувала понад мільйон нових користувачів щомісяця.

Раніше Факти ICTV опублікували детальну інструкцію про те, як отримати тисячу гривень за вакцинацію.

Джерело: ЛІГА.net

Фото: УНІАН

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