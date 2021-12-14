Майже по всій території України 15 грудня погода буде без опадів. Вдень дощитиме у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, а також на Кримському півострові.

На Правобережжі та у північних і центральних областях вітер переважно північно-західний та західний, зі швидкістю 5-10 м/с. У східних та південних регіонах вітер північно-східний та північний: в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму швидкість вітру сягатиме до 12 м/с.

На Заході країни погода буде хмарною і без опадів. Нічна температура коливатиметься від -6°C до -2°C. Вдень температура від -1°C до +2°C.

На Півночі вдень від -1°C до +1°C, у Київській області до +2°C.

На Сході України, за прогнозом Укргідрометцентру, вдень та вночі дощитиме. Опади не очікуються в Харківській та Луганській областях. Денна температура в регіоні коливатиметься від 0°C до +4°C.

Найтепліше буде на Півдні країни – до +4°C, а в Криму до +8°C, проте йтимуть дощі.

У центральних регіонах вдень без істотних опадів, температурі від -1°C до +2°C.

Раніше повідомлялося, що сніг та дощі в Україні йтимуть протягом тижня з 13 до 17 грудня. Температура повітря коливатиметься від 0 °C до +5°C удень та до -3-10°C уночі.