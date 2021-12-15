Запуск автосполучення через Подільсько-Воскресенський мостовий перехід у Києві перенесено на 2022 рік. Терміни змінилися, зокрема, через кризу, спричинену коронавірусом.

Про це сьогодні розповів мер Києва Віталій Кличко, звітуючи про роботу міської влади за рік.

Він зазначив, що відкриття мосту для автомобільного руху планувалося вже до кінця цього року. Однак терміни зсунули.

– Ми планували, обіцяли відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом цього року. Але відкриємо наступного. На темпах будівництва позначилася криза, яку спричинив коронавірус. Були затримки з матеріалами через локдауни, люди хворіли, – наголосив Кличко.

Затримку з відкриттям мосту він пояснив також “менеджерським фактором”. Кличко нагадав, що звільнив свого профільного заступника Олександра Густєлєва через затягування робіт з будівництва мостового переходу.

Мер столиці уточнив, що роботи на об’єкті зараз тривають.

– Загалом протяжність мостового переходу – 10 кілометрів. І на 90% він готовий, – зазначив Кличко.

Крім того, він поінформував, що до проекту будівництва внесені зміни, згідно з якими хочуть побудувати додатковий з’їзд для транспорту на житловий масив Троєщина.

Кличко запевнив, що Подільсько-Воскресенський міст є важливим для Києва, а тому його добудують.

Подільсько-Воскресенський міст споруджують у Києві через річки Дніпро і Десенку. Він повинен з’єднати Поділ з лівобережними районами столиці (Воскресенка, Райдужний масив).

Міст є складовою будівництва метро на житловий масив Троєщина. Так, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід сполучатиме лінію метро між двома берегами міста.

Подільсько-Воскресенський міст почали будувати в Києві ще у 1993 році. Роботи то відновлювалися, то знову призупинялися через брак коштів.

У лютому 2021 року в Укравтодорі заявили про готовність добудувати Подільсько-Воскресенський міст за півтора року. Для цього установа просила КМДА передати недобудований об’єкт на її баланс.

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Фото: КМДА