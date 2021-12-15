У середу, 15 грудня, Кабінет Міністрів скасував обмеження, що існували раніше щодо кількості дітей, яких може доглядати муніципальна няня.

Про те, як отримати гроші за муніципальну няню в 2022 році, а також скільки саме виплат має бути, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки грошей можна буде отримати за муніципальну няню у 2022 році

Послугу з надання догляду за дитиною віком до трьох років під назвою муніципальна няня запровадили з 1 січня 2019 року.

Згідно із затвердженим Кабміном порядком, батьки дітей віком до трьох років мають право офіційно найняти для них няню, а держава щомісяця компенсуватиме виплати за її роботу.

Право на відшкодування вартості муніципальної няні мають, зокрема, громадяни України, а також іноземці без громадянства, які є батьками (усиновлювачами) або опікунами дитини віком до трьох років.

Крім того, вони мають на законних підставах проживати на українській території.

Компенсація за послуги няні – фіксована та відповідає розмірові прожиткового мінімуму на дітей до шести років, встановленого на 1 січня того року, в якому вони будуть використані.

Станом на 2022 рік, згідно держбюджету, це 2100 грн.

Водночас уряд повідомляє, що послугу няні у 2022 році надаватимуть лише тим групам населення, які потребують допомоги у догляді за дітьми найбільше.

Як уточнюється, йдеться про:

сім’ї з дитиною до трьох років з інвалідністю;

сім’ї з малюком до трьох років, який має тяжкі захворювання – йдеться про важкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі захворювання нирок IV ступеня;

сім’ї з дитиною до трьох років, що отримала тяжку травму, якій необхідна трансплантація органу, паліативна допомога (при не встановленій інвалідності);

сім’ї, де двоє та більше дітей до трьох років;

сім’ї з дитиною до трьох років, де один із батьків або опікунів – особа з інвалідністю І чи ІІ групи.

– Завдяки таким змінам послуга муніципальна няня надаватиметься фактично і в повному обсязі, а державні кошти будуть справедливо спрямовані саме на ті групи населення, які потребують допомоги у догляді за дітьми, – сказано в повідомленні.

Кабмін не змінював розмір виплат на дітей з інвалідністю або тих, хто має тяжке захворювання. Згідно з існуючими нормами, виплати сім’ям із такими дітьми встановлено у розмірі двох прожиткових мінімумів на дітей до шести років.

Якщо розраховувати за держбюджетом за 2022 рік, це буде 4200 грн.

Як отримати гроші за муніципальну няню

Таку компенсацію видають у разі зайнятості кожного з батьків та опікуна дитини, за винятком тих, хто займається доглядом за дитиною з інвалідністю або хворою на тяжкі захворювання.

Також винятком стануть батьки та опікуни, у яких народилося одночасно троє та більше дітей.

Для отримання компенсації необхідно укласти договір із муніципальною нянею.

У ньому мають бути зазначені:

назва послуги;

її обсяг та зазначення конкретних заходів;

дані про дітей, за якими здійснюватиметься догляд;

дані про особу, що здійснює догляд за дітьми;

термін та умови надання послуг;

ціна та періодичність виплат;

відповідальність та місцезнаходження сторін договору.

Після підписання договору протягом місяця батьки дитини зможуть подати паперову або електронну заяву (зокрема через додаток Дія або сайт місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення).

Так, потрібно буде подати:

заяву про перерахування коштів на компенсацію послуги (вказавши рахунок у банку);

копію укладеного з нянею договору;

дані, що підтвердять витрати на оплату муніципальної няні (підійдуть чек, виписка з банківського рахунку або розрахункова квитанція) за місяць, у якому подавали заяву (в електронній формі необхідно вказати відомості, що підтвердять такі витрати);

документи, що підтвердять наявність у дитини тяжкого захворювання або інвалідності.

Ці заяви та документи приймуть уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадові особи центру надання адміністративних послуг.

Вони, зі свого боку, протягом трьох робочих днів із дати надходження даних передадуть їх відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Скільки часу піде на розгляд заяви

Рішення про призначення компенсації послуг муніципальної няні ухвалюють протягом 10 робочих днів після надходження всіх документів до структурних підрозділів із соцзахисту. Ще три дні піде на те, щоб це рішення надіслали заявнику.

Гроші переведуть на рахунок заявника у безготівковій формі до 10-го числа місяця, який слідує за тим, коли були надані документи, що підтверджують витрати на послуги няні.