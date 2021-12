Не зупиняємось: результати екоініціатив від Zero Waste School у Нікопольській школі

У багатьох містах і селах України ініціаторами чистого довкілля стали школи, які приєдналися до проекту Zero Waste School, започаткованого Klitschko Foundation за підтримки Фундації Coca-Cola.

У межах цього екологічного проекту команди, які складаються з учнів та вчителів, навчаються налагоджувати роздільний збір відходів, застосовувати можливості їх переробки, заробляти на зібраній вторсировині та робити свої громади вільними від сміття.

Раніше проект проходив офлайн, і на нього з’їжджалися представники обраних на конкурсних засадах шкіл, але тепер навчання проходить у диджитал-форматі через вимоги карантину.

Після закінчення навчання проекти залишаються на контакті з Zero Waste School, діляться своїми кейсами, отримують консультації та працюють як велика всеукраїнська екологічна спільнота. Ба більше, в рамках проекту школи мають змогу отримати корисні девайси, які допомагають вивести збір сміття у школах на новий рівень.

У Нікопольської ЗОШ перші кроки в екологічному напрямку були давно, проте значним поштовхом став проект із фізичного виховання від Klitschko Foundation. Як так сталося? Про це Фактам ICTV розповіла вчителька математики Нікопольської ЗОШ Ірина Бондаренко.

– Я серфіла в інтернеті і побачила рекламу Klitschko Foundation щодо іншого проекту, він стосувався спортивної тематики. Я вчитель математики, проте мій чоловік викладає фізичне виховання. І я його записала на цей проект. Він виграв і поїхав у 2019 році у Київ на дводенне навчання. Тоді я зацікавилася саме програмами Klitschko Foundation, зокрема Zero Waste School, – розповіла вчителька.

За її словами, до проекту в школі збирали макулатуру, пластикові пляшки. Проте в закладі бракувало коштів на необхідне обладнання для сортування сміття.

– Однак ми все одно не зупинялися. З 2018 року централізовано збирали макулатуру. Наприклад, оголошуємо акцію, всі зносять макулатуру, а потім приїздить автомобіль одного з місцевих підприємців і забирає її, – розповіла Ірина.

Після того як чоловік Ірини Бондаренко повернувся з Києва захоплений та вражений, вона вирішила, що хоче брати участь у Zero Waste School.

– Коли ми потрапили до проекту, то зрозуміли: те, що робили, це дрібниці. Ми брали участь у 2020 році під час карантину в онлайн-форматі, проте жодного разу не пропустили лекції, – зазначила вчителька.

Ірина додала, що потім учасники від її школи в Zero Waste School – вона, ще одна вчителька та двоє учнів – почали збиратися онлайн та обговорювати, як краще реалізувати екоініціативи.

Після Zero Waste School Нікопольська школа взяла участь у чеському проекті. В рамках нього вона демонструвала результати власної ініціативи Ми разом – сміття окремо, що функціонує донині.

– Серед чотирьох нікопольських шкіл наша набрала найвищий бал. Ми проводили не лише збір твердого сміття, а й шили екосумки. Ми їх спочатку просто роздавали. Потім обрали найкращі і виставили на аукціон. В результаті зібрали кошти і передали їх на потреби притулку для тварин, – розповіла вчителька.

Також у школі робили виставку малюнків на екотематику. Діти, які проходили навчання Zero Waste School, потім передавали ці знання іншим школярам.

Нині школа мріє завести каліфорнійських черв’яків. Здавалося б, до чого тут екологія? Проте на території закладу близько 400 дерев, які щорічно скидають листя, а черв’яки могли б переробляти його на гумус. Для аграріїв це – цінне добриво, кілограм якого може вартувати 50 грн.

У рамках проектів школа отримувала кошти, які одразу пускала на екологічні ініціативи. Зокрема, їм вдалося придбати різні контейнери, коркові дошки для інформації щодо сортування сміття, фліпчарт, тематичні ігри.

– Також від Klitschko Foundation ми отримали прес для пластику та макулатури. За один раз можна спресувати до 30 кг пластику. Дітям дуже подобається, вони в чергу стають за цим, – зазначила Ірина Бондаренко.

За словами вчительки, всі кошти йдуть на благодійність. Школа підтримує притулок для тварин, фонд Діти Нікополя, який займається допомогою хворим дітям.

Також коштів вистачає, щоб придбати у школу певну канцелярію, призи для конкурсів, які проводяться на свята.

Ірина Бондаренко переконує, що дітей не складно залучити до екодіяльності, бо вони чудово розуміють, навіщо це.

Вчителька зауважила, що діти зацікавлені робити свій простір чистим. Проте поки все впирається у законодавство, яке в Україні далеке від ідеалу. У Верховній Раді пилюкою припадає низка законопроектів. Йдеться про №4167, який покликаний дати поштовх модернізації підприємств заради зменшення викидів в атмосферу. Також існує законопроект №3091. Він запроваджує контроль за виробництвами, які мають не лише виробляти, скажімо, пластикові пляшки, а й займатися значною часткою їх перероблення.

Тому, попри певну байдужість влади, екоініціативи живуть у місті, а серед школярів виховується нове покоління, яке з повним розумінням підтримує екологічний шлях громади.

Zero Waste School 2021

25 листопада 2021 року стартував новий курс Zero Waste School. Нині школярі та вчителі мають змогу подати свої заявки, щоб взяти участь у новому циклі навчання із сортування та перероблення сміття. Учасники Zero Waste School 2021 матимуть змогу пройти навчання на проекті, що покликаний запровадити культуру сортування відходів у школах та громадах і популяризувати екодружний спосіб життя. Також спікери розкажуть, як скласти план власного екопроекту. В межах принципів Zero Waste School учнів та вчителів навчать залучати фінансування та багато іншого.

Загалом проект у 2021 році триватиме з 25 листопада до 26 грудня.