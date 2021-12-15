Із середи, 15 грудня, при в’їзді до Польщі громадяни України повинні надавати негативний тест на Covid-19. Нова вимога стосується й тих українців, які отримали щеплення проти коронавірусу.

Як поінформували в Консульській службі України, з 15 грудня в Польщі набули чинності нові правила перетину кордону для громадян, які прибувають з-поза меж Євросоюзу. Йдеться і про Україну.

Відтепер для в’їзду до Польщі, окрім сертифіката про Covid-вакцинацію, потрібно надати результати негативного тесту на коронавірус (SARS-CoV-2) англійською чи польською мовами.

Тест має бути зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину польського кордону. Вимога щодо тесту стосується навіть повністю вакцинованих проти Covid-19 громадян.

За відсутності негативного результату тесту потрібно буде пройти обов’язковий карантин.

Надавати результати тесту не потрібно:

• учням, які навчаються в Польщі або ж сусідній країні;

• опікунам, які таких дітей супроводжують;

• дітям, які відвідують дитсадки в Польщі та сусідніх державах у супроводі опікунів.

Важливо, що навіть наявність Covid-тесту не звільняє невакцинованих осіб від проходження 14-денного карантину в Польщі. Крім того, карантин повинні будуть пройти ті, хто був щеплений не дозволеними на території Євросоюзу вакцинами.

Нові обмеження діятимуть у Польщі до 31 січня 2022 року.

Кому потрібно проходити 14-денний карантин у Польщі

З 1 грудня на території Польщі діють нові правила для мандрівників, які прибувають не з Євросоюзу чи країн Шенгенської зони. Так, незалежно від того, яким транспортом прибувають мандрівники (колективним, індивідуальним чи пішки), вони повинні пройти 14-денний карантин.

Вимога щодо проходження карантину не стосується:

• Осіб, які отримали повний курс Covid-вакцинації, і минуло 14 днів з моменту введення останньої дози препарату (рахуючи від дня, наступного за днем щеплення). Факт вакцинації повинен бути підтверджений цифровим Covid-сертифікатом або іншим документом польською чи англійською мовою. Йдеться про щеплення вакцинами, дозволеними в ЄС (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson).

• Дітей до 12 років, які подорожують під опікою дорослих, вакцинованих проти коронавірусу.

• Осіб, які були заражені коронавірусом та одужали не раніше, ніж за 6 місяців до дня перетину польського кордону. Такі особи повинні надати документ на підтвердження факту захворювання.

Мандрівники, які проходять карантин у Польщі, не раніше, ніж на восьмий день (рахуючи від наступного дня після перетину кордону) можуть пройти тест на коронавірус. У разі негативного результату вони будуть звільнені від карантину.

Варто зазначити, що Україна планує приєднатися до глобальної мережі сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Документ прийматимуть у понад 80 країнах світу.

Джерело: Консульська служба України, Державна митна служба України, ДПСУ