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Рада повернула місту Володимир-Волинський його історичну назву

Марія Степанюк редактор стрічки
Володимир-Волинський

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №6378 про перейменування міста Володимир-Волинський Волинської області. Відтепер місто носитиме назву Володимир.

За відповідне рішення проголосували 220 народних обранців, ще троє утрималися та четверо не голосували.

— Перейменування міста Володимир-Волинський ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви Володимир, – йдеться у пояснювальній записці.

Вказаний населений пункт є одним із найдавніших міст України, перша документальна згадка про яке зафіксована у літописі часів Київської Русі Повість минулих літ.

У 1795 році відповідно до австро-російської угоди місто увійшло до складу Російської імперії. Після цього приєднання місто отримало до своєї назви приставку -Волинський. Назва Володимир-Волинський вперше спливла у документах датованих 1911 роком.

Вказаний крок був обґрунтований необхідністю відрізняти місто Володимир від російського міста Владімір-на-Клязьмі.

Питання про перейменування міста Володимир-Волинський на Волині підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях, погоджено відповідно до законодавства Володимир-Волинською міською та Волинською обласною радами.

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Фото: Depositphotos

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