Станом на середу, 15 грудня, вже понад 500 тис. українців, вакцинованих проти Covid-19, подали заявки на отримання 1 тисячі гривень у рамках президентської програми єПідтримка.

Про це розповів сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що з понеділка, 13 листопада, стартувало тестування програми єПідтримка. Протягом кількох днів банки відкрили вже понад 1,7 млн віртуальних карток, на які будуть нараховуватися кошти для вакцинованих громадян.

– За перші дві доби роботи пілотного проекту для тестувальників оформлено понад 500 тис. заявок на виплату. Це непоганий старт, – наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що вже з неділі, 19 грудня, кожен українець, котрий вакцинувався проти коронавірусу, зможе почати витрачати отримані кошти (1 тис. грн).

Що відомо про програму виплат Covid-тисячі

У листопаді президент України Володимир Зеленський анонсував запуск програми з виплат вакцинованим проти коронавірусу українцям по 1 тис. грн. Йдеться про вакцинацію обома дозами. Ці кошти можна буде використати на абонемент у спортзал, фітнес-клуб, на відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв, купівлю книг тощо.

Кабмін назвав програму єПідтримка. Вона повноцінно стартує з 19 грудня. А пілотний проект у застосунку Дія запустили в понеділок, 13 грудня.

Під дію програми потраплять усі, хто отримав два щеплення проти коронавірусу як до, так і після 19 грудня.

Водночас українцям віком 60+ років з січня 2022 року обіцяють надати можливість витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.