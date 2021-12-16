Благодійна платформа dobro.ua запустила чат-бот у Viber, внески в якому дозволять кожному українцю стати частиною роботи команди.

Чат-бот від благодійної платформи dobro.ua – зручний помічник для добрих справ. Це інноваційний та сучасний інструмент, який дозволяє безпечно та в декілька кліків робити добрі справи.

Вся інформація про банківські дані благодійника в чат-боті – конфіденційна та недоступна нікому. Зробити добру справу можна за допомогою Apple Pay, Google Pay або банківської картки, що не займає більше часу, ніж будь-яка покупка в інтернеті.

Благодійний внесок може бути будь-якого розміру – це і 50, 100, 200, 500 грн або будь-яка комфортна сума.

Також є можливість зробити ваш внесок регулярним, що дозволить нам не турбуватись про майбутнє і надалі надавати ефективний інструмент допомоги найкращим благодійним проектам. Чат-бот буде доступний у Viber.

Допомога від благодійників буде зараховуватись на рахунок платформи dobro.ua для забезпечення безперебійної роботи фонду.

Це можливість врятувати життя дітей та дорослих, допомогти людям похилого віку, сиротам, тваринам, стати частиною освітнього і культурного проекту. При цьому допомагаючи 100 найкращим благодійним фондам країни та разом з dobro.ua фінансувати перевірені благодійні проекти.

Завдання dobro.ua – створювати навколо себе ком’юніті соціально проактивних людей, які хочуть змінювати країну та ставати причетними до важливих змін. Підтримка платформи за допомогою чат-бота допоможе кожному благодійнику стати частиною команди.

В чат-боті від dobro.ua ви не побачите спама, а станете свідками тільки добрих новин.

Якщо ви хочете стати змінотворцем та допомагати найбільшій благодійній спільноті надалі ефективно та професійно робити добрі справи, то чат-бот стане в пригоді.