Команда Луганськгаз відвідала найбільшу конференцію з енергетики Еnlit Europe

Представники української компанії Луганськгаз відвідали одну з найбільших у світі конференцій, присвячених інноваціям та новим технологіям в енергетиці – Enlit Europe.

Про це повідомив голова Наглядової ради компанії Луганськгаз Едуард Швидкий.

– Ми детально ознайомились із розробками наших міжнародних колег. В умовах боротьби за екологічність і збереження нашої планети, багато ідей мають підвищену актуальність. Ми намітили для себе низку проектів, які зараз на стадії техніко-економічного обґрунтування у рамках нашої стратегії розвитку. На даному етапі наша основна мета проаналізувати існуючі пропозиції, оцінити їх ефективність та розрахувати їхню потенційну рентабельність для українських підприємств, – зазначив Швидкий.

За його словами, участь у подібному форумі забезпечить можливість ближче познайомитись із актуальними трендами в індустрії та глибше проаналізувати ті інновації, які зараз існують на ринку.

– Еnlit Europe – це велике ком’юніті компаній та експертів в енергетичній сфері, мета якого – обмін досвідом та пошук спільних рішень, здатних забезпечити прогрес та сталий розвиток для галузі. Тому для нас, як для великої української компанії, участь у подібних заходах – можливість глибше ознайомитись зі світовими трендами в енергетиці та системно оцінити необхідність та можливість впровадження низки технологій у наше виробництво, – зазначив голова Наглядової ради.

Нагадаємо, що компанія Луганськгаз – це оператор газорозподільної системи, яка займається транспортуванням та розподілом газу на підконтрольних територіях Луганської області.

Форум Еnlit Europe відбувся у грудні 2021 року, в Мілані. На заході взяли участь понад 500 спікерів та 1000 учасників, у тому числі з України.