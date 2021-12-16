Кримськотатарський орнамент Орьнек та відомості про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Відповідне рішення прийняли на 16-й сесії під час засідання міжурядової комісії в Парижі.

– Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні, – зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

А ще він подякував колишньому міністру культури Євгену Нищуку за початок цієї ініціативи.



Президент Володимир Зеленський привітав кримськотатарський народ та усіх українців із цією подією.

– Це гідне визнання самобутності киримли та краси культурної мозаїки України, – написав президент на своїй сторінці у Twitter.

Вітаю кримськотатарський народ і всю Україну зі знаковою перемогою. @UNESCO внесла традиційний кримськотатарський орнамент «орьнек» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Це гідне визнання самобутності киримли та краси культурної мозаїки України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2021

Нагадаємо, що у 2018 році Мінкультури України внесло кримськотатарський орнамент Орьнек до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

15 липня 2020 року цей орнамент кримськотатарського народу занесли до попереднього списку спадщини ЮНЕСКО. Голосування за включення орнаменту до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО планувалось на осінь 2021 року.

Орнамент Орьнек являє собою композицію елементів рослинних та геометричних форм. Основні кольори – відтінки рожевого, зеленого, жовтого і синього.

Таким орнаментом декорували національний одяг, взуття, головні убори, килими, посуд тощо.

Раніше повідомлялося, що місто Київ потрапило до п’ятірки найпопулярніших об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: Telegram-каналі міністра Олександра Ткаченка