Невелика громада здатна на великі екозвершення: історія Смордвівської школи від ZWS

У багатьох містах і селах України ініціаторами чистого довкілля стали школи, які приєдналися до проекту Zero Waste School, започаткованого Klitschko Foundation за підтримки Фундації Coca-Cola.

У межах цього екологічного проекту команди, які складаються з учнів та вчителів, навчаються налагоджувати роздільний збір відходів, застосовувати можливості їх переробки, заробляти на зібраній вторсировині та робити свої громади вільними від сміття.

Раніше проект відбувався офлайн. На нього з’їжджалися представники обраних на конкурсних засадах шкіл, але тепер навчання проходить у диджитал-форматі через вимоги карантину.

Після закінчення навчання школи залишаються на контакті з Zero Waste School, діляться своїми кейсами, отримують консультації та працюють як велика всеукраїнська екологічна спільнота. Ба більше, в межах проекту школи мають змогу отримати корисні девайси, які допомагають вивести збір відходів у школах на новий рівень.

У селі Смордва, що на Рівненщині, доводять, що невеликі громади хочуть та можуть змінювати екологію. Фактам ICTV вчитель Смордвівської ЗОШ Вадим Розум розповів, з чого починався їхній екошлях, а також яка у цьому роль місцевої влади.

До проекту Zero Waste School діти зі Смордви брали участь лише у прибиранні, наприклад, подвір’я школи.

Серйозно до екології поставився Вадим Розум, який і зареєструвався у проекті Zero Waste School. Навчання вчитель проходив онлайн через карантин. За його словами, йому сподобалися тренери, бо вони активно взаємодіяли з учасниками та круто пояснювали матеріал.

У рамках Zero Waste School його школа отримала прес для пластику. За словами вчителя, у закладі є контейнери для сортування сміття.

– Сільський голова після Zero Waste School пішов нам назустріч та допоміг закупити контейнери. Також він нам обіцяв допомогти обладнати місце для пресу, – зазначив Вадим Розум.

Зрештою Смордвівська ЗОШ стала другою школою громади, яка потрапила до проекту Zero Waste School.

За словами Вадима, з самого початку школа вирішила окультурити місцевий ставок, щоб люди, які там займаються риболовлею або просто відпочивають, мали місце, куди викинути сміття.

Загалом сільський голова сам допомагав учням окультурювати ставок, виділив трактор, пальне. Тому ініціатива була успішною.

Після Zero Waste School школа почала активно впроваджувати екоініціативи, і хороша карма не забарилися.

– Один контейнер ми самостійно замовили за 1,3 тис. грн. А потім наша громада виграла екопроект, і нам від держави прийшов один контейнер-сітка та великий сміттєвий бак. Тому тут нам дещо поталанило, – зазначив Розум.

Проте якщо у школи все добре зі збором та сортуванням, то є проблема, куди те все подіти.

– У нас було приміщення, де можна зберігати відсортоване сміття, проте потім його забрали, щоб зробити там дитсадок. Тому нині приміщення немає, – зазначив вчитель.

Вадим переконаний, що екологія має бути способом життя, тобто це те, чим варто займатися постійно. Зокрема, дітям про це також варто нагадувати, проводити з ними систематичну роботу. Також вчитель зазначив, що школярам краще все показувати наочно, щоб вони мали змогу відчути цю проблему.

Вадим Розум додав, що можна показувати навіть відео, де купи сміття плавають океаном, як через пластик страждають морські жителі. Проте краще, щоб діти з власного досвіду дізнались, які наслідки має звичайна байдужість до екології.

– Наприклад, можна повести до лісу, де купи сміття, і сказати: Дивіться, раніше ми тут гриби збирали, а тепер тут звалище. Тут такі купи сміття, а це ви ще маленькі. Уявіть, що тут робитиметься, коли ви сюди приведете своїх дітей, – зазначив вчитель.

За його словами, якось залякувати дітей у наш час немає сенсу, бо вони і так багато чого бачать. Тому краще зосередитися на їхньому розумінні проблеми та світосприйнятті.

Вадим Розум впевнений, що сучасне покоління може змінити світ, складніше переконати старших у тому, що екологічність – це важливо. Проте нині головне завдання – правильно виховати це саме покоління.

Екоактивісти досі не можуть розгорнути свою діяльність на повну, бо заважають законодавчі прогалини. Зокрема, йдеться про законопроект №3091. Він мав би регламентувати роботу підприємств у сфері екології. Проте поки що парламентарі займаються іншими законами, а деякі представники бізнесу виступають проти нього, мовляв, проект закону варто допрацювати. Тому залишається лише сподіватися, що законопроект №3091 пройде і друге читання.

Zero Waste School 2021

25 листопада 2021 року стартував новий курс Zero Waste School. Нині школярі та вчителі мають змогу подати свої заявки, щоб взяти участь у новому циклі навчання із сортування та перероблення сміття. Учасники Zero Waste School 2021 матимуть змогу пройти навчання на проекті, що покликаний запровадити культуру сортування відходів у школах та громадах і популяризувати екодружний спосіб життя. Також спікери розкажуть, як скласти план власного екопроекту. В межах принципів Zero Waste School учнів та вчителів навчать залучати фінансування та багато іншого.