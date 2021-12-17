Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

450 років козацтву та 225 років Енеїді: що відзначатимуть українці у 2022-2023 роках

Марта Бондаренко редакторка стрічки
450 років козацтву та 225 років Енеїді: що відзначатимуть українці у 2022-2023 роках

У п’ятницю народні депутати підтримали проект постанови про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках. За відповідне рішення проголосував 281 парламентар.

У постанові перелічені річниці найважливіших, на думку авторів документу, подій в суспільно-політичному житті України. Також туди внесли ювілеї видатних діячів.

У постанові прописані рекомендації Кабінету Міністрів створити оргкомітет з відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2022-2023 роках.

До того ж Держкомтелерадіо рекомендовано створювати тематичні теле- і радіопередачі та висвітлювати заходи із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв.

У 2022 році пропонують відзначити наступні пам’ятні події:

  • 1025 років народного самоврядування в Україні — першої літописної згадки про проведення віча у Київській Русі;
  • 80 років із часу створення Української Повстанської Армії;
  • 30 років із дня затвердження Верховною Радою державного гімну України/державного прапора/малого державного герба України;
  • 25 років із часу польоту у космос першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка;
  • 75-ту річницю проведення польською комуністичною владою етнічної операції Вісла — примусової депортації українців з українських земель Лемківщини;
  • 75-ту річницю від початку проведення радянськими карально-репресивними органами операції Захід — масової депортації населення Західної України до Сибіру;
  • 50-ті роковини від початку “великого погрому” — операції КДБ Блок проти українських дисидентів;
  • 450 років від заснування реєстрового козацтва.

Крім того, у постанові є багато дат заснування різних населених пунктів, наприклад: Ніжин, Черкаси, Сколе, Бучач, Рахів. Надання містам магдебурзького права, заснування університетів.

Читайте
Зеленський визначив заходи до 90-х роковин Голодомору

У 2023 році наступні події:

  • 375 років із початку повстання козаків на Запоріжжі, початку визвольної війни, обрання гетьманом Богдана Хмельницького;
  • 375 років із часу укладення Бахчисарайського договору між Гетьманською Україною (гетьманом Богданом Хмельницьким) і Кримським ханством (Кримським ханом Іслямом Ґераєм III) про військово-політичний союз (березень 1648 року);
  • 225 років із моменту видання Енеїди Івана Котляревського;
  • 175 років від заснування у Львові Головної Руської Ради;
  • 100 років від початку так званої українізації (1923 рік);
  • 450 років із часу заснування у Львові Іваном Федоровим друкарні;
  • 100 років із часу повстання у Лук’янівській в’язниці;
  • 50 років фільму В бой идут одни “старики” (1973 рік);
  • 1040 років від народження київського князя Ярослава Мудрого (983–1054;
  • 970 років від народження київського князя Володимира Мономаха (1053–1125;
  • 90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні;
  • 75 років від часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН Конвенції про геноцид (09.12.1948).

У постанові пропонують Укрпошті та Національному банку виготовити поштові марки та ювілейні монети з нагоди пам’ятних дат та ювілеїв.

Із повним переліком дат можна ознайомитися за посиланням.

Фото: Комітет гуманітарної та інформполітики

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка