У п’ятницю народні депутати підтримали проект постанови про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках. За відповідне рішення проголосував 281 парламентар.

У постанові перелічені річниці найважливіших, на думку авторів документу, подій в суспільно-політичному житті України. Також туди внесли ювілеї видатних діячів.

У постанові прописані рекомендації Кабінету Міністрів створити оргкомітет з відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2022-2023 роках.

До того ж Держкомтелерадіо рекомендовано створювати тематичні теле- і радіопередачі та висвітлювати заходи із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв.

У 2022 році пропонують відзначити наступні пам’ятні події:

1025 років народного самоврядування в Україні — першої літописної згадки про проведення віча у Київській Русі;

80 років із часу створення Української Повстанської Армії;

30 років із дня затвердження Верховною Радою державного гімну України/державного прапора/малого державного герба України;

25 років із часу польоту у космос першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка;

75-ту річницю проведення польською комуністичною владою етнічної операції Вісла — примусової депортації українців з українських земель Лемківщини;

75-ту річницю від початку проведення радянськими карально-репресивними органами операції Захід — масової депортації населення Західної України до Сибіру;

50-ті роковини від початку “великого погрому” — операції КДБ Блок проти українських дисидентів;

450 років від заснування реєстрового козацтва.

Крім того, у постанові є багато дат заснування різних населених пунктів, наприклад: Ніжин, Черкаси, Сколе, Бучач, Рахів. Надання містам магдебурзького права, заснування університетів.

У 2023 році наступні події:

375 років із початку повстання козаків на Запоріжжі, початку визвольної війни, обрання гетьманом Богдана Хмельницького;

375 років із часу укладення Бахчисарайського договору між Гетьманською Україною (гетьманом Богданом Хмельницьким) і Кримським ханством (Кримським ханом Іслямом Ґераєм III) про військово-політичний союз (березень 1648 року);

225 років із моменту видання Енеїди Івана Котляревського;

175 років від заснування у Львові Головної Руської Ради;

100 років від початку так званої українізації (1923 рік);

450 років із часу заснування у Львові Іваном Федоровим друкарні;

100 років із часу повстання у Лук’янівській в’язниці;

50 років фільму В бой идут одни “старики” (1973 рік);

1040 років від народження київського князя Ярослава Мудрого (983–1054;

970 років від народження київського князя Володимира Мономаха (1053–1125;

90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні;

75 років від часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН Конвенції про геноцид (09.12.1948).

У постанові пропонують Укрпошті та Національному банку виготовити поштові марки та ювілейні монети з нагоди пам’ятних дат та ювілеїв.

Із повним переліком дат можна ознайомитися за посиланням.

Фото: Комітет гуманітарної та інформполітики