У п’ятницю народні депутати підтримали проект постанови про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках. За відповідне рішення проголосував 281 парламентар.
У постанові перелічені річниці найважливіших, на думку авторів документу, подій в суспільно-політичному житті України. Також туди внесли ювілеї видатних діячів.
У постанові прописані рекомендації Кабінету Міністрів створити оргкомітет з відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2022-2023 роках.
До того ж Держкомтелерадіо рекомендовано створювати тематичні теле- і радіопередачі та висвітлювати заходи із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв.
У 2022 році пропонують відзначити наступні пам’ятні події:
- 1025 років народного самоврядування в Україні — першої літописної згадки про проведення віча у Київській Русі;
- 80 років із часу створення Української Повстанської Армії;
- 30 років із дня затвердження Верховною Радою державного гімну України/державного прапора/малого державного герба України;
- 25 років із часу польоту у космос першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка;
- 75-ту річницю проведення польською комуністичною владою етнічної операції Вісла — примусової депортації українців з українських земель Лемківщини;
- 75-ту річницю від початку проведення радянськими карально-репресивними органами операції Захід — масової депортації населення Західної України до Сибіру;
- 50-ті роковини від початку “великого погрому” — операції КДБ Блок проти українських дисидентів;
- 450 років від заснування реєстрового козацтва.
Крім того, у постанові є багато дат заснування різних населених пунктів, наприклад: Ніжин, Черкаси, Сколе, Бучач, Рахів. Надання містам магдебурзького права, заснування університетів.
У 2023 році наступні події:
- 375 років із початку повстання козаків на Запоріжжі, початку визвольної війни, обрання гетьманом Богдана Хмельницького;
- 375 років із часу укладення Бахчисарайського договору між Гетьманською Україною (гетьманом Богданом Хмельницьким) і Кримським ханством (Кримським ханом Іслямом Ґераєм III) про військово-політичний союз (березень 1648 року);
- 225 років із моменту видання Енеїди Івана Котляревського;
- 175 років від заснування у Львові Головної Руської Ради;
- 100 років від початку так званої українізації (1923 рік);
- 450 років із часу заснування у Львові Іваном Федоровим друкарні;
- 100 років із часу повстання у Лук’янівській в’язниці;
- 50 років фільму В бой идут одни “старики” (1973 рік);
- 1040 років від народження київського князя Ярослава Мудрого (983–1054;
- 970 років від народження київського князя Володимира Мономаха (1053–1125;
- 90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні;
- 75 років від часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН Конвенції про геноцид (09.12.1948).
У постанові пропонують Укрпошті та Національному банку виготовити поштові марки та ювілейні монети з нагоди пам’ятних дат та ювілеїв.
Із повним переліком дат можна ознайомитися за посиланням.