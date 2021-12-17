Біля Кропивницького відкрили відремонтований шляхопровід на трасі М-30 для руху транспорту

На 708-му кілометрі дороги М-30 Стрий – Ізварине з 17 грудня відкрили для руху транспорту відремонтований шляхопровід, який сполучає Кропивницький та селище Нове.

— Наголошуємо, ремонтні роботи ще триватимуть, однак водіям більше не доведеться об’їжджати штучну споруду, – йдеться у повідомленні Укравтодору.

Це перший за понад 50 років капремонт шляхопроводу. Його виконують за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво. До ремонту шляхопровід перебував у передаварійному стані.

Мостобудівники уже виконали ремонт балок прогонових будов та опор, влаштували монолітну плиту, шафні стінки, облаштували деформаційні шви, гідроізоляцію двох шарів асфальтобетону, водовідведення.

Наразі залишилось укріпити конуси, замінити перильне огородження, нанести розмітку та змонтувати освітлення.

На під’їздах до шляхопроводу та на споруді тимчасово встановлено стару огорожу. Навесні всі елементи будуть замінені на нові.

Дорога М-30 Стрий – Ізварине стала новим швидкісним коридором між західними та східними областями України протяжністю 1,4 тис. км.

Днями у Черкаській області відкрився проїзд об’їзною дорогою міста Тальне. Його відремонтували на всій протяжності руху за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво.