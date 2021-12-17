На мітиннгу фізосіб-підприємців під Верховною Радою постраждала одна з його учасниць. Вона дістала тілесне ушкодження.

У поліції повідомили, що деякі учасники акції спровокували штовханину з правоохоронцями, нецензурно висловлювались, блокували рух авто.

Вони кидали піротехнічні засоби, внаслідок чого постраждала жінка. Також пошкоджено службовий автомобіль поліцейських. За порушення правопорядку до Печерського районного управління поліції забрали двох людей.

17 грудня ФОПи вийшли на мітинг під Верховною Радою. Вони вимагали від депутатів не запроваджувати з 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) для підприємців.

Мітингувальники закликали нардепів ухвалити сьогодні законопроект №6376 про відтермінування тотальної фіскалізації для фізосіб-підприємців другої-четвертої групи до 1 січня 2023 року.

Але Верховна Рада не змогла відтермінувати введення касових апаратів для ФОПів ще на рік – до 1 січня 2023 року.

За включення законопроекту №6376 до порядку денного позачергового засідання проголосували лише 102 народних депутатів з 226 необхідних.